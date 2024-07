Condizionatore e caldo estremo? Il ruolo dell'inverter: come evitare bollette folli

17 luglio 2024 a

a

a

Il caldo estremo di luglio sta costringendo molte persone a ricorrere al ventilatore o al condizionatore, sia a casa che in ufficio. Un ottimo modo per riuscire a sopravvivere all'afa di questo periodo, anche se poi il rischio è che arrivino bollette a dir poco salate. Dei modi per risparmiare, però, ci sono. A suggerirli è l'Adnkronos, che fornisce ben dieci consigli utili da questo punto di vista.

1-Attenzione alla classe energetica: la scelta del condizionatore è fondamentale. Sono da preferire, infatti, i modelli in classe energetica A o superiore.

2-Preferire gli inverter, cioè gli apparecchi in grado di adeguare la potenza all’effettiva necessità, riducendo i cicli di accensione e spegnimento.

3-Occhio alla posizione: il climatizzatore deve essere collocato nella parte alta della parete. Così l’aria fredda tende a scendere, mescolandosi più facilmente con quella calda, che invece tende a salire.

4-No a temperature troppo basse: due o tre gradi in meno rispetto alla temperatura esterna sono sufficienti. Talvolta basta attivare solo la funzione "deumidificazione”.

5-Un condizionatore in ogni stanza: sbagliato installare un apparecchio potente in una sola area sperando che rinfreschi tutto il resto.

Aria condizionata? Multe da 444 euro, occhio: quando si rischia

6-Non lasciare porte e finestre aperte: l'aria proveniente dall'esterno potrebbe riscaldare l’aria presente all’interno.

7-Coibentare i tubi del circuito: la parte esterna del climatizzatore non deve essere esposta direttamente al sole e alle intemperie.

8-Usare il timer e la funzione “notte”: così si riduce al minimo il tempo di accensione del condizionatore.

9-Pulizia e manutenzione: i filtri dell’aria e le ventole devono essere puliti alla prima accensione stagionale e almeno ogni due settimane. Lì infatti si creano facilmente muffe e batteri dannosi per la salute. Importante, poi, controllare anche la tenuta del circuito del gas.

10-Scegliere l’operatore di luce e gas adatto alle proprie esigenze.