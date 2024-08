Sud Corea, auto elettriche a fuoco: quali batterie montavano

13 agosto 2024 a

Oltre 3.000 veicoli elettrici in Corea del Sud sono equipaggiati con la stessa batteria che ha preso fuoco in una Mercedes-Benz EQE parcheggiata in un parcheggio sotterraneo a Incheon, in Corea del Sud, secondo il Ministero del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti (MOLIT) sudcoreano. La Mercedes-Benz EQE utilizza celle di batteria del produttore cinese di batterie per veicoli elettrici Farasis Energy. Il ministero, come riferiscono i media locali, afferma che emetterà un ordine di richiamo se l'indagine forense congiunta rivelerà che l'incendio è stato causato da un difetto nella batteria o nel sistema del veicolo. Mercedes-Benz Korea - rivela Bloomberg - offrirà ispezioni gratuite per tutti i suoi modelli EV da domani e ha annunciato l'intenzione di donare circa 3,3 milioni di dollari per aiutare i residenti colpiti dall'esplosione, anche se le indagini sull'incendio sono ancora in corso.

Farasis si è classificata al 15° posto tra i produttori di batterie globali, secondo una stima di BloombergNEF sulla capacità produttiva tra il 2023 e il 2025. Ha iniziato a fornire batterie a Mercedes-Benz nel 2018 come parte di un contratto di otto anni con la casa automobilistica tedesca che è diventata un investitore strategico nell'azienda nel 2020, secondo alcuni rapporti. L'azienda ha una storia di richiami. Il Beijing Automotive Group (BAIC) di proprietà statale cinese ha richiamato più di 30.000 veicoli elettrici dotati di batterie Farasis, dichiarando "potenziali rischi di incendio". Le batterie Farasis sono utilizzate in vari modelli Mercedes-Benz, tra cui i modelli EQE, EQA ed EQB, secondo i media cinesi. Gli esperti stanno anche esplorando altre possibili cause, come problemi con il software del veicolo o con la rete elettrica. Il veicolo che ha preso fuoco nel parcheggio sotterraneo di Incheon ha iniziato a fumare all'improvviso mentre era parcheggiato - riferiscono i media locali - per poi esplodere e prendere fuoco, anche se in quel momento non era in carica né in funzione.