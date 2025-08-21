Pippo Baudo, parla Adriana Russo: "Mi voleva sposare, ho detto no. Una gelosia morbosa"

Nel momento del grande dolore di migliaia di italiani per la sua morte, su Pippo Baudo arriva l'intervista, non certo tenera, di Adriana Russo, ex compagna del conduttore morto sabato scorso a 89 anni. Ieri a Militello, il paese a pochi passi da Catania dov'era nato SuperPippo, sono andati in scena i funerali, un bagno di folla con appassionati, fan, colleghi vip e politici.
Intervistata dal settimanale Oggi, la Russo ripercorre la loro storia, "un amore pazzesco", intenso ma non facile: "Pippo mi voleva sposare, desiderava cinque figli, ma io ero troppo giovane e alla fine l'ho lasciato", spiega l'attrice. Che non lesina dettagli anche piuttosto crudi, visto il momento.
"Eravamo innamorati ma Pippo si fece prendere da una frenesia inspiegabile. Andò da mio padre e gli chiese la mia mano, voleva portarmi a vivere nella sua villa di Morlupo, fare di me la madre dei suoi figli. Correva, come se avesse una gran fretta. Baudo viene descritto come un uomo pronto a tutto per coronare il suo amore dalla "gelosia morbosa": "Dopo neanche un anno insieme, siccome non aveva avuto ancora il divorzio dalla prima moglie aveva organizzato il matrimonio a Las Vegas. È stato lì, davanti al grande passo, che mi sono spaventata e mi sono tirata indietro".
"Non ero pronta. Ero troppo giovane, tutto qui, e amavo la mia libertà", sottolinea oggi la Russo ricordando quel fragoroso "no". "Non mi sentivo di vivere a 40 chilometri da Roma, lontana dagli amici, rinchiusa nella vita di casalinga e madre di famiglia". Quindi l'attrice, che non ha trovato la forza di portare un ultimo saluto a Baudo, svela il momento dell'addio: "Gli ho detto tra le lacrime che non me la sentivo di sposarlo e lui la prese malissimo. Era come se non ci credesse, come se non capisse, ma io ero inamovibile e un certo punto lo vidi piangere. Allora mi sembrava di pagare un prezzo esagerato, oggi col senno di poi dico che ho sbagliato. Era una storia d'amore pura e se fosse rimasta segreta, vissuta passo dopo passo, senza fretta, forse sarebbe durata fino a oggi".