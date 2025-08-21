Pippo Baudo, parla Adriana Russo: "Mi voleva sposare, ho detto no. Una gelosia morbosa"

"Eravamo innamorati ma Pippo si fece prendere da una frenesia inspiegabile. Andò da mio padre e gli chiese la mia mano, voleva portarmi a vivere nella sua villa di Morlupo, fare di me la madre dei suoi figli. Correva, come se avesse una gran fretta. Baudo viene descritto come un uomo pronto a tutto per coronare il suo amore dalla " gelosia morbosa ": "Dopo neanche un anno insieme, siccome non aveva avuto ancora il divorzio dalla prima moglie aveva organizzato il matrimonio a Las Vegas . È stato lì, davanti al grande passo, che mi sono spaventata e mi sono tirata indietro ".

"Non ero pronta. Ero troppo giovane, tutto qui, e amavo la mia libertà", sottolinea oggi la Russo ricordando quel fragoroso "no". "Non mi sentivo di vivere a 40 chilometri da Roma, lontana dagli amici, rinchiusa nella vita di casalinga e madre di famiglia". Quindi l'attrice, che non ha trovato la forza di portare un ultimo saluto a Baudo, svela il momento dell'addio: "Gli ho detto tra le lacrime che non me la sentivo di sposarlo e lui la prese malissimo. Era come se non ci credesse, come se non capisse, ma io ero inamovibile e un certo punto lo vidi piangere. Allora mi sembrava di pagare un prezzo esagerato, oggi col senno di poi dico che ho sbagliato. Era una storia d'amore pura e se fosse rimasta segreta, vissuta passo dopo passo, senza fretta, forse sarebbe durata fino a oggi".