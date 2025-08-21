Ornella Vanoni impazzisce per Bonny: "Non sono milanista"

Una sorpresa inaspettata per Ornella Vanoni, che nella mattinata di mercoledì 20 agosto ha scoperto di avere un giovane tifoso speciale. “C’è un ragazzo di 21 anni che ama la tua musica. È francese e gioca in Serie A…”. Così la cantante, che a settembre compirà 91 anni, è venuta a sapere dell’intervista rilasciata da Ange-Yoan Bonny alla Gazzetta dello Sport. Il nuovo attaccante dell’Inter ha confessato di essere rimasto incantato dalla sua voce, rivelando un gusto musicale raffinato e insolito per la sua età.

Ornella Vanoni, lusingata, ha voluto rispondere subito con un messaggio affidato allo stesso giornale: “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto…”, ha detto alla Rosea. Parole che rivelano la gioia di un’artista che, pur avendo calcato i palchi di tutto il mondo, continua a emozionarsi di fronte a gesti autentici. Con la Francia Ornella ha un rapporto antico: ha duettato con Charles Aznavour e negli ultimi anni è tornata in tournée oltreconfine insieme a Paolo Fresu.