Ornella Vanoni impazzisce per Bonny: "Non sono milanista"

Una sorpresa inaspettata per Ornella Vanoni, che nella mattinata di mercoledì 20 agosto ha scoperto di avere un giovane tifoso speciale. “C’è un ragazzo di 21 anni che ama la tua musica. È francese e gioca in Serie A…”. Così la cantante, che a settembre compirà 91 anni, è venuta a sapere dell’intervista rilasciata da Ange-Yoan Bonny alla Gazzetta dello Sport. Il nuovo attaccante dell’Inter ha confessato di essere rimasto incantato dalla sua voce, rivelando un gusto musicale raffinato e insolito per la sua età.
Ornella Vanoni, lusingata, ha voluto rispondere subito con un messaggio affidato allo stesso giornale: “Caro Bonny, è un grande onore per me quello che hai detto…”, ha detto alla Rosea. Parole che rivelano la gioia di un’artista che, pur avendo calcato i palchi di tutto il mondo, continua a emozionarsi di fronte a gesti autentici. Con la Francia Ornella ha un rapporto antico: ha duettato con Charles Aznavour e negli ultimi anni è tornata in tournée oltreconfine insieme a Paolo Fresu.
Bonny ha spiegato di aver ascoltato per la prima volta la voce della Vanoni a casa del suo agente. Quel timbro caldo e leggermente francese gli ha ricordato immediatamente le atmosfere di casa e la madre, che lo ha iniziato al soul e al jazz. Il brano che più lo ha conquistato è “L’appuntamento”, pezzo del 1970 dal fascino senza tempo: “Quando l’ascolto, sento qualcosa di magico. È come segnare un gol”, ha raccontato l’attaccante. Parole che hanno persino incrinato la storica fede rossonera della cantante: “Giuro che non sono più milanista e verrò a vederti giocare…”, ha detto. Chissà se presto San Siro si tingerà di musica e applausi per un incontro speciale tra la regina della canzone italiana e il nuovo bomber nerazzurro.