Sui social crescita record per Meloni: è la migliore tra i leader europei

Nell'era sociale ogni parola ha un peso specifico in termini di come da non sottovalutare. La Coalizione dei volenterosi, così soprannominati gli Stati europei che stanno cercando la pace nel conflitto russo-ucraino, nell'incontro di lunedì sera con Trump e Zelensky ha avuto, nello spiraglio di trattative apertosi, i suoi vincitori ei suoi vinti. Quello che ci interessa, attualmente, analizzare sono i dati dell'etere. Perché se la politica è l'arte del reale, risulta però altrettanto vero che Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Bluesky e X sono diventati agorà digitale dove gli elettori d'Italia, d'Europa e del mondo - in una democraticizzazione dei pensieri più che delle idee - trovano sfoghi fatti di algoritmi e di numeri.

Analizziamo, quindi, l'andamento della conferenza. Tolti i mattatori, il presidente statunitense Donald J. Trump e l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky, sul fronte del vecchio continente a fare la voce del padrone è stata Giorgia Meloni. Il premier tricolore dopo aver incassato parole dolcissime dal numero uno della Casa Bianca- «Loro non durano a lungo. Hai resistito a lungo. Resterai lì per molto tempo» e ancora «il primo Ministro italiano Meloni è una leader davvero eccezionale e un'ispirazione per quel Paese. Ha ricoperto questo incarico, anche se è molto giovane, per un periodo di tempo più lungo rispetto ad altri» - ha “spaccato”. Non diviso, ma ha ottenuto un impatto sociale che gli altri capi di Stato del vecchio continente possono sognarsi. Partiamo dalle interazioni. In un documento pubblicato da Arcadia, dal titolo “L'audience dei Volenterosi”, sono stati raccolti tutti i dati sulle reazioni dei post pubblicati sugli account social. Come detto l'esponente di Fratelli d'Italia è stata padrona della scena.