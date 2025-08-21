Boniface al Milan? Il titolo della Gazzetta dello Sport fa infuriare i tifosi

Non è ancora sbarcato a Milano e già sta facendo molto discutere. Dopo tre mesi di ricerca, il Milan potrebbe aver trovato il nuovo bomber da affidare alle cure di Massimiliano Allegri. Il nuovo 9 è africano, ma viene dalla Germania. Si chiama Victor Boniface e veste - per il momento - la maglia del Bayer Leverkusen. L'affare non si è ancora concluso, mancano da ultimare gli ultimi dettagli. Secondo gli esperti di calciomercato, dovrebbe approdare al Diavolo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Un ottimo affare dal punto di vista economico, anche se permangono le critiche sulle sue condizioni fisiche, dato che l'attaccante è stato sfortunato per la larga parte della scorsa stagione.

La Gazzetta dello Sport, storico quotidiano sportivo milanese, ha preso una netta posizione sull'arrivo - probabile - di Boniface al Milan. Il titolo nella prima edizione di oggi, giovedì 21 agosto, è eloquente: "Milan, il 9 di riserva. No di Hojlund. C'è il ripiego Boniface". Ma i tifosi rossoneri non hanno accolto di buon grado l'opinione della Gazzetta e si sono riversati sui social per postare commenti pieni di sdegno.