Boniface al Milan? Il titolo della Gazzetta dello Sport fa infuriare i tifosi

Non è ancora sbarcato a Milano e già sta facendo molto discutere. Dopo tre mesi di ricerca, il Milan potrebbe aver trovato il nuovo bomber da affidare alle cure di Massimiliano Allegri. Il nuovo 9 è africano, ma viene dalla Germania. Si chiama Victor Boniface e veste - per il momento - la maglia del Bayer Leverkusen. L'affare non si è ancora concluso, mancano da ultimare gli ultimi dettagli. Secondo gli esperti di calciomercato, dovrebbe approdare al Diavolo con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni. Un ottimo affare dal punto di vista economico, anche se permangono le critiche sulle sue condizioni fisiche, dato che l'attaccante è stato sfortunato per la larga parte della scorsa stagione.
La Gazzetta dello Sport, storico quotidiano sportivo milanese, ha preso una netta posizione sull'arrivo - probabile - di Boniface al Milan. Il titolo nella prima edizione di oggi, giovedì 21 agosto, è eloquente: "Milan, il 9 di riserva. No di Hojlund. C'è il ripiego Boniface". Ma i tifosi rossoneri non hanno accolto di buon grado l'opinione della Gazzetta e si sono riversati sui social per postare commenti pieni di sdegno.
Milan, il bomber viene dall'Africa: il nome che spiazza la Serie AIl Milan ha puntato con decisione su Victor Boniface , attaccante del Bayer Leverkusen. Alla ricerca di un nuovo centrav...
"Secondo voi Boniface è un ripiego? Se l'avesse comprato l'Inter avreste scritto 'Grande Colpo'... proni!!!" - si legge su X -, "I pochi milanisti, che nn lo avevano capito, ora sanno che siete un giornale ANTI MILAN da non comprare mai…", "Il ripiego, la riserva, la testa calda, litiga con i compagni, i 2 crociati, la carriera su Twitch, le storie criptiche su Instagram, la melanina.... dioc***e se fosse normale quanto lo dovevi pagare? 750m?", "Mi stavo preoccupando articolo era da addirittura ieri sera che non usciva un vostro in malafede su Boniface", "Perché lui deve essere una riserva... con incognite e bonny un fenomeno??", "Semmai Pio Esposito è un paracarro... lui si che è un ripiego..!!".
La prima pagina della Gazzetta di oggi:— La Gazzetta dello Sport (@Gazzetta_it) August 21, 2025
MILAN, IL 9 DI RISERVA
Le notizie https://t.co/G5BflE37Nz pic.twitter.com/DkgucyOfI4