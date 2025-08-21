Capezzone: "La Madonna, non Casarini". Chi scatena la guerra in Vaticano

Libero logo
giovedì 21 agosto 2025
"Se dobbiamo cercare con sforzo un poco di ottimismo lo dobbiamo trovare nella telefonata che Donald Trump ha fatto al premier ungherese Orban per far cadere il veto sull'ingresso dell'Ucraina nell'Unione europea. Il sottotesto è: se Kiev non può entrare nella Nato, bisogna avvicinarla all'Europa", spiega Daniele Capezzone nella sua rubrica "Occhio al caffè", la rassegna stampa politicamente scorrettissima di Libero.

Però sui giornali prevale il pessimismo, prosegue il direttore editoriale di Libero, "con la grande frenata del ministro degli Esteri russo Lavrov. Prima ha detto che un incontro tra funzionari di vertice, senza nemmeno evocare Putin, va preparato bene. Cioè, tempi lunghi. Secondo, ha proposto di recuperare la bozza del 2022 che prevedeva una serie di paesi garanti di una protezione militare sull'Ucraina tra i quali la stessa Russia, con peraltro intesa unanime. Voi capite che se la base di partenza è questa non si va molto lontano". 

Chi si sforza è Papa Prevost, che ha indetto per venerdì una giornata di digiuno e preghiera per la pace. "Invoca la Madonna, non Luca Casarini, cortei e striscioni", chiosa Capezzone sottolineando però quanto Avvenire e la linea Zuppi in parte contraddita le parole dello stesso Pontefice. 

