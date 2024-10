Giorgia Meloni incontra Larry Fink: le ragioni del faccia a faccia col Signore della finanza

01 ottobre 2024 a

Giorgia Meloni incontra Larry Fink. La premier ha ricevuto a Palazzo Chigi il presidente e amministratore delegato del fondo d’investimento statunitense BlackRock. Il colosso Usa, che gestisce investimenti per quasi 10mila miliardi di dollari e ha partecipazioni in Enel Intesa e Unicredit, ha appena ottenuto il via libera dal governo di salire oltre al 3% di Leonardo.

Il colloquio, si legge in una nota di Palazzo Chigi, fa seguito alla partecipazione di Fink all’evento dello scorso giugno al vertice del G7 di Borgo Egnazia sulla Partnership for Global Infrastructure and Investment. Nel corso dell’incontro, c’è stato un approfondito scambio di vedute su possibili investimenti del fondo in Italia nell’ambito dello sviluppo di “data center” e delle infrastrutture energetiche di supporto.

«Il Presidente del Consiglio» prosegue la nota «ha inoltre condiviso con l’ad Fink le opportunità di investimento nel campo delle infrastrutture nazionali di trasporto e in altri settori di natura strategica. È stato concordato come immediato seguito operativo la costituzione di un ristretto gruppo di lavoro, coordinato da Palazzo Chigi, dedicato all’attuazione dei progetti da sviluppare in collaborazione».