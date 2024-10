Catasto, quando saranno aggiornate le rendite di chi ha usato il Superbonus

Roberto Tortora 17 ottobre 2024 a

a

a

Cercasi “catasto” disperatamente a sinistra. Il ministro dell'Economia e delle finanze dell'Italia spiega in conferenza stampa il perché non ve ne sia traccia nella manovra, così come l’aggiornamento delle rendite per gli immobili che hanno beneficiato del superbonus: La vicenda del catasto non è contenuta nella legge di Bilancio: c’è già nell’ordinamento ed è uno degli impegni assunti nel Piano strutturale di bilancio, il Psb.

Non si tratta di un aggiornamento delle rendite catastali, ma banalmente di quello che già normalmente è previsto per tutti noi: chi ha usufruito del superbonus deve fare l’aggiornamento delle mappe catastali e per chi non ha mai dichiarato la casa andremo con gli strumenti a disposizione a vedere se esiste e non esiste”.

"Extraprofitti? No, sacrifici": banche, Giorgetti svela quanto pagheranno. Poi smonta la balla sul catasto

Proprio nel Psb citato dallo stesso Giorgetti, tra gli impegni contenuti nella sesta Appendice, si fa riferimento alla mappatura delle case fantasma entro il 2027 e l’aggiornamento dei valori catastali degli immobili beneficiari di bonus edilizi entro la fine del 2028. Più nello specifico, il documento stabilisce che entro il quarto trimestre 2027 si dovrà concludere la “mappatura delle proprietà non incluse nel registro catastale”.

L’impegno entro fine 2028 è invece all’aggiornamento “dei valori catastali per le imposte sugli immobili per gli edifici che sono stati sottoposti a interventi di efficienza energetica e/o di miglioramento strutturale, finanziati in tutto o in parte da fondi pubblici dal 2019”. Sempre Giorgetti in conferenza stampa: “Ieri abbiamo raggiunto l'accordo con l'Ue per l'estensione del piano a 7 anni. La legge di bilancio sarà presentata in Parlamento nei termini previsti, lunedì 21”. Sul contributo chiesto alle banche: "Qualcuno lo chiama extraprofitto, o contributo, io lo chiamo sacrificio. Capisco le opposizioni, mi dispiace per loro ma adesso diventa intellegibile a tutto il popolo italiano".