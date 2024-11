Stellantis offre ai dipendenti azioni scontate del 20%: la mail

01 novembre 2024 a

a

a

"Caro collega, lo sapevi che puoi investire a partire da un minimo di un'azione?". Stellantis sempre peggio: crollano le azioni e le vendite delle auto, ma il Gruppo si rimette in borsa. Come? Cercando il sostegno degli 80 dipendenti italiani. Nella giornata di passione dei conti trimestrali, Stellantis (ricavi a 33 miliardi, il 27% in meno rispetto allo stesso periodo nel 2023 e 1,1 milioni di vetture vendute, meno 20%) ha inviato nuovamente nella buca delle lettere degli addetti, tutti i collaboratori inclusi gli operai, l’invito a comprare azioni del titolo con un forte sconto sull’acquisto, pari al 20%.

Il piano "Shares to Win" ha un unico grande obiettivo: portare i dipendenti di Stellantis a detenere il 5% del capitale della multinazionale, quota che al momento si aggira intorno all'1,4%. La mossa punta sia a proporsi come un buon investimento, ma anche a sostenere la ripresa del titolo in Borsa, che è precipitato da 20 euro di inizio anno ai circa 12 attuali. La capitalizzazione complessiva si è dimezzata in soli 10 mesi: si aggira intono ai 36 miliardi.

"Sconcertante", "Vergognoso", "Arrogante", "Inaccettabile": tutto il Parlamento fa a pezzi John Elkann

Dal 5 al 14 novembre Stellantis rende quindi disponibili un totale di 14 milioni azioni ai dipendenti di 18 paesi, pari a circa 136 milioni di euro. L’offerta giunta agli addetti italiani è un prezzo di sottoscrizione di 9,74 euro, appunto scontato del 20% rispetto al prezzo di Borsa. Unico vincolo: non vendere le azioni per i prossimi tre anni.