Iran, il segnale dai mercati: guerra, cosa può accadere

I mercati finanziari globali mostrano una sorprendente resilienza nonostante le recenti tensioni geopolitiche. Wall Street, Francoforte e l’Eurostoxx sono vicini ai loro massimi storici, mentre sei indici mondiali, incluso quello israeliano, hanno raggiunto nuovi record.

Il prezzo del greggio (Brent e Wti) è sceso sotto i 70 dollari al barile, nonostante i recenti bombardamenti americani in Iran, segno che i mercati non temono un’escalation in Medio Oriente. Gli investitori sembrano aver acquisito una certa apatia dopo mesi di volatilità, come il crollo di Wall Street (-10 mila miliardi) seguito all’annuncio di Trump di dazi globali, che aveva colpito anche Asia ed Europa, con Milano in calo del 6,5%.