"È lui l'uomo dell'anno": la prima pagina di Libero virale sui social, boom di post

La prima pagina di Libero che trovate in edicola questa mattina ha letteralmente fatto il giro del web. Il nostro quotidiano, come ha sottolineato nel suo editoriale il direttore Mario Sechi, ha scelto Benito Mussolini come uomo dell'anno per il 2024. Il motivo è presto detto: Benito Mussolini 80 anni dopo la caduta del fascismo è ancora l’ossessione della sinistra. Un anno di dibattiti, polemiche, libri, film, con un solo protagonista: il Duce. Così un fantasma continua a dominare la politica e la cultura italiana. Grazie ai compagni che sbagliano. E a quanto pare la nostra prima pagina ha creato non poco dibattito proprio nell'agorà dei social con più di 4.500 post dedicati a #Mussolini.

Qui di seguito l'editoriale di Mario Sechi - "È lui l'uomo dell'anno"