Bonifici, attenzione cambia tutto: ecco tutto ciò che c'è da sapere su costi e commissioni

02 febbraio 2025 a

a

a

Bonifici istantanei allo stesso prezzo di quelli ordinari e obbligo per tutte le banche di riceverli. Dal 9 gennaio tutto ciò è realtà con l'ingresso in vigore delle nuove regole europee che rivedono la direttiva sui pagamenti. Le norme Ue prevedono poi un ulteriore avanzamento su questo fronte per il 9 ottobre 2025: l'obbligo per le banche non solo di riceverli ma anche di offrire il servizio di bonifico istantaneo ai propri clienti per consentirne una ulteriore espansione.

E così un report di Segugio.it ha cercato di far chiarezza sui costi di questo strumento di pagamento che adesso, come vi abbiamo spiegato in questi giorni, è equiparato al bonifico ordinario. Il bonifico istantaneo ha una commissione media di 0,38 euro per transazione. ' quanto emerge dall'indagine dell’Osservatorio Conti di Segugio.it che ha analizzato le proposte delle banche attive in Italia per evidenziare cosa è cambiato nelle ultime settimane in merito ai costi per inviare un bonifico istantaneo.

Attenzione, arriva la svolta per i bonifici istantanei: cosa cambia dal 9 gennaio

Sono state eliminate dalle banche anche le commissioni percentuali che in precedenza andavano a incidere in modo significativo sui costi complessivi del trasferimento, soprattutto quando l’importo del bonifico era consistente. Con le banche tradizionali dotate di una rete di filiali diffusa sul territorio, i bonifici costano in media 0,85 euro, mentre con le banche online, la commissione si riduce in media fino a 0,06 euro per transazione. Le banche si stanno quindi adeguando alla nuova normativa Ue che elimina i costi extra dovuti per i bonifici istantanei in euro. Infatti, dallo scorso 9 gennaio 2025, gli istituti devono adeguarsi alle nuove disposizioni europee. È da sottolineare che in alcuni casi il costo dei bonifici è azzerato scegliendo un conto “premium” con un canone mensile più alto rispetto a quello di accesso alla gamma (entry level). Inoltre, secondo i dati rilevati, il 56% dei conti mette a disposizione della clientela la possibilità di disporre bonifici senza commissioni.