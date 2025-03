Byd stravolge il mercato dell'auto: "Elettrico ricaricato in 5 minuti". Il titolo vola in Borsa

18 marzo 2025 a

Cinque minuti di ricarica e un'autonomia di 400 chilometri: questa la grande novità messa a punto dal colosso cinese dei veicoli elettrici Byd, diretto concorrente di Tesla, che ha lanciato la piattaforma "Super e-Platform" in grado di ricaricare le auto in tempi brevi. Tanto è bastato a far volare il titolo in Borsa, con guadagni oltre il 6% a Hong Kong. Byd, in particolare, ha presentato un nuovo sistema di ricarica capace di raggiungere fino a 1000 kW di potenza. In questo modo è possibile raggiungere la carica massima di una vettura in pochissimo tempo.

Il fondatore e presidente di Byd, Wang Chuanfu, all'evento di lancio ha spiegato che grazie a questa tecnologia l'azienda riuscirà ad "alleviare radicalmente l'ansia" degli automobilisti per l'autonomia dei veicoli: “Il nostro obiettivo è quello di rendere il tempo di ricarica dei veicoli elettrici altrettanto breve di quello dei veicoli a combustione interna”. L'obiettivo, insomma, è arrivare alla stessa rapidità con cui si riempie un serbatoio di benzina.

Gli ultimi supercharger di Tesla, invece, offrono una velocità di ricarica fino a 500 kilowatt permettendo così di raggiungere fino a 270 chilometri di autonomia in 15 minuti. Intanto, il gruppo cinese starebbe pensando di realizzare un nuovo impianto in Germania: "Si tratterebbe del terzo stabilimento europeo di Byd dopo quelli programmati in Turchia e Ungheria", si legge su Il Sole 24 Ore.