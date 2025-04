Su "Moneta": Ricucci & Co, tanti auguri agli ex "furbetti" che fecero tremare i salotti buoni

Molti la ricordano come l’estate dei “furbetti del quartierino”, ma fu molto più di un’impresa tentata da un gruppo di guasconi spregiudicati all’assalto del mondo della finanza. Fu un terremoto bancario, di portata almeno pari a quello di oggi, il cui punto più basso furono le dimissioni-rimozione di un governatore della Banca d’Italia, cosa mai accaduta nella storia del Paese, e l’incarcerazione di più d’uno dei protagonisti. Esattamente vent’anni fa, il 6 aprile 2005, la Banca Popolare di Lodi dava il via alle danze annunciando di avere messo insieme, con il via libera di Via Nazionale, il 10,82% di Banca Antonveneta.