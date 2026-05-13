Luciano Darderi, l'amnesia che sconcerta Roma: "Quattro? Ma davvero?"

Una notte da ricordare, di quelle che cambiano la percezione di un torneo e forse anche di una carriera. Luciano Darderi ha firmato agli Internazionali d'Italia un’autentica impresa, eliminando Alexander Zverev dopo una battaglia incredibile. Sotto di un set e di un break, l’azzurro ha annullato quattro match point e poi ha dominato il terzo parziale con un clamoroso 6-0. Poi in conferenza stampa post match è rimasto incredulo, ancora frastornato per quanto accaduto sul Centrale: ”Quattro match point? Veramente? Ero talmente concentrato che non me li ricordo, ti giuro su Dio. Pensavo fossero uno o due, invece quattro! Va bene così”.

Luciano Darderi batte Alexander Zverev e scoppia in lacrime Impresa di Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia, torneo Atp Masters 1000 sulla terra rossa di Roma. Il tenni...

La partita, però, era cominciata in salita: "Nel primo set non mi sentivo tanto bene, mi girava la testa — ha detto Darderi — Era la prima partita che giocavo di giorno, faceva un po' caldo e le ultime due partite le avevo finite molto tardi". Nonostante tutto, aveva una motivazione forte: "Volevo dimostrare di avere il gioco per fare una buona partita contro Zverev e per fortuna sono riuscito a vincere”. La svolta è arrivata sul 5-4 del secondo set. "Sul 5 pari, 0-0, la partita è girata nella mia testa. Mi sono detto: 'Se vinci questo game, la partita può girare’".

Sinner di sasso: "Sai che Darderi ha battuto Zverev?", cosa gli sfugge "Se so della notizia di Darderi? Sì, me l'ha fatta vedere Nicola in campo. Ha vinto ora sì? Incre...