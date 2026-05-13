Garlasco, De Rensis sbotta a È sempre cartabianca: "Le carte dello stupro nel cassetto"

Gli ultimi elementi usciti dalle nuove indagini della Procura di Pavia stringono fortemente il cerchio attorno alla figura di Andrea Sempio. I soliloqui in auto dove parla di incontri rifiutati da Chiara Poggi, facendo riferimenti poi anche al sangue sulla scena del crimine, ad Alberto Stasi e alla dinamica dell’omicidio; i suoi scritti giovanili in cui emerge un certo disagio sociale e in cui giustifica gli stupri; la famosa impronta “33” sul muro della scala che va in cantina nella villetta di Via Pascoli; le tracce del suo dna sotto le unghie di Chiara etc.. Di questo si parla anche a È Sempre Cartabianca, il talk di approfondimento di Rete4, condotto da Bianca Berlinguer.

In studio, tra gli ospiti, c’è l’avvocato Antonio De Rensis, legale di Stasi, che trasecola di fronte a questi nuovi elementi raccolti e chiede agli altri ospiti presenti in studio: “Ognuno è libero di scrivere e dire ciò che vuole nel rispetto della legge. Faccio una domanda alla vostra onestà intellettuale, se noi avessimo trovato nel cassetto di Alberto Stasi riferimenti a stupri come affermazione dell'uomo sulla donna cosa sarebbe successo 18 anni fa?"

Un’allusione chiara al fatto che questi siano elementi che debbano, quantomeno, portare ad un nuovo processo. Lui ed il suo staff, invece, si prepara a fare richiesta di revisione per Alberto Stasi: “Sono state giornate queste per me, per l'avvocato Bocellari e soprattutto per Alberto molto intense. Era molto emozionato, ha pianto, sta cercando di vivere tutto questo con il massimo equilibrio possibile, ma è un essere umano e quindi le emozioni sono sempre contrastanti, paura e speranza. Sono giorni molto faticosi, ci attendono giorni molto faticosi, stiamo lavorando e studiando tutte le carte per approntare una revisione. È un lavoro complesso che non si può fare in due giorni, ma nemmeno in un anno, non facciamo pronostici. Stiamo lavorando in maniera molto intensa, tutto ciò che è uscito lo riteniamo molto forte”.