Libero logo
Andrea Sempio
Hantavirus
Jannik Sinner
Iran

DiMartedì, Totaro stronca Elisabetta Piccolotti: "Un regime dittatoriale"

di
Libero logo
mercoledì 13 maggio 2026
DiMartedì, Totaro stronca Elisabetta Piccolotti: "Un regime dittatoriale"

1' di lettura

"La sinistra ha cavalcato la festa della Liberazione e se l'è fatta sua": l'ex senatore Achille Totaro, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, lo ha detto a proposito del 25 aprile, una commemorazione per cui anche quest'anno ci sono stati episodi spiacevoli, come l'espulsione della brigata ebraica dal corteo di Milano. "Il problema sapete qual è? - ha proseguito Totaro -. Nei confronti del fascismo il Partito comunista non voleva la democrazia e la libertà ma instaurare un regime dittatoriale in cui venivano soppresse le libertà. Questa è la realtà dei fatti". 

Non è riuscita a trattenersi Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, pure lei ospite del talk show: "Chi ha firmato la Costituzione del nostro paese?", ha chiesto a Totaro. Salvo poi rispondersi da sola: "Terracini, un comunista". L'ex senatore, però, è andato avanti tirando dritto: "I partigiani democristiani sono stati ammazzati dai vostri amici comunisti". 

Elisabetta Piccolotti, sparata ungherese: "Non esulto per la vittoria della destra, ma..."

"Io non esulto per la vittoria di un uomo di destra: esulto perché ha vinto una forza politica che difende l...

Subito dopo le manifestazioni del 25 aprile, invece, intervenendo a In Onda su La7, la Piccolotti aveva commentato le polemiche sui cortei, sottolineando che l’espressione “saponette mancate” rivolta alla Brigata ebraica è inaccettabile perché richiama insulti di matrice nazista legati alla Shoah. Allo stesso tempo, però, aveva aggiunto che non si può partecipare al corteo del 25 aprile con immagini di Benjamin Netanyahu e Donald Trump.

"Cosa voleva davvero il Partito comunista": l'intervento di Achille Totaro a DiMartedì

Nicola Fratoianni, il coro con cui viene umiliato in corteo dai "suoi" manifestanti

Una scena esilarante, che fotografa perfettamente tutta l'ipocrisia di questa sinistra. Nicola Fratoianni, leader di...
tag
dimartedì
elisabetta piccolotti
achille totaro
25 aprile

Penna rossa DiMartedì, il fango di Gramellini: "Ho capito perché si chiamano Fratelli d'Italia"

Comizietto a DiMartedì DiMartedì, il delirio di Bersani contro Meloni: "Da quando c'è lei gli italiani fanno meno figli"

Lo scivolone Massimo Giannini usa i disabili per attaccare Giorgia Meloni

ti potrebbero interessare

Giorgia Meloni contro Conte: "Superbonus, il prezzo di decisioni scellerate per raccattare consenso"

Giorgia Meloni contro Conte: "Superbonus, il prezzo di decisioni scellerate per raccattare consenso"

DiMartedì, il fango di Gramellini: "Ho capito perché si chiamano Fratelli d'Italia"

DiMartedì, il fango di Gramellini: "Ho capito perché si chiamano Fratelli d'Italia"

Roberto Tortora
DiMartedì, il delirio di Bersani contro Meloni: "Da quando c'è lei gli italiani fanno meno figli"

DiMartedì, il delirio di Bersani contro Meloni: "Da quando c'è lei gli italiani fanno meno figli"

Il delirio woke: se sei incinta il figlio non è per forza tuo...

Il delirio woke: se sei incinta il figlio non è per forza tuo...

Annalisa Terranova