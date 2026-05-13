DiMartedì, Totaro stronca Elisabetta Piccolotti: "Un regime dittatoriale"

"La sinistra ha cavalcato la festa della Liberazione e se l'è fatta sua": l'ex senatore Achille Totaro, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, lo ha detto a proposito del 25 aprile, una commemorazione per cui anche quest'anno ci sono stati episodi spiacevoli, come l'espulsione della brigata ebraica dal corteo di Milano. "Il problema sapete qual è? - ha proseguito Totaro -. Nei confronti del fascismo il Partito comunista non voleva la democrazia e la libertà ma instaurare un regime dittatoriale in cui venivano soppresse le libertà. Questa è la realtà dei fatti".
Non è riuscita a trattenersi Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, pure lei ospite del talk show: "Chi ha firmato la Costituzione del nostro paese?", ha chiesto a Totaro. Salvo poi rispondersi da sola: "Terracini, un comunista". L'ex senatore, però, è andato avanti tirando dritto: "I partigiani democristiani sono stati ammazzati dai vostri amici comunisti".
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Subito dopo le manifestazioni del 25 aprile, invece, intervenendo a In Onda su La7, la Piccolotti aveva commentato le polemiche sui cortei, sottolineando che l’espressione “saponette mancate” rivolta alla Brigata ebraica è inaccettabile perché richiama insulti di matrice nazista legati alla Shoah. Allo stesso tempo, però, aveva aggiunto che non si può partecipare al corteo del 25 aprile con immagini di Benjamin Netanyahu e Donald Trump.
"Cosa voleva davvero il Partito comunista": l'intervento di Achille Totaro a DiMartedì