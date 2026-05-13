DiMartedì, Totaro stronca Elisabetta Piccolotti: "Un regime dittatoriale"

"La sinistra ha cavalcato la festa della Liberazione e se l'è fatta sua": l'ex senatore Achille Totaro, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, lo ha detto a proposito del 25 aprile, una commemorazione per cui anche quest'anno ci sono stati episodi spiacevoli, come l'espulsione della brigata ebraica dal corteo di Milano. "Il problema sapete qual è? - ha proseguito Totaro -. Nei confronti del fascismo il Partito comunista non voleva la democrazia e la libertà ma instaurare un regime dittatoriale in cui venivano soppresse le libertà. Questa è la realtà dei fatti".

Non è riuscita a trattenersi Elisabetta Piccolotti, deputata di Alleanza Verdi e Sinistra, pure lei ospite del talk show: "Chi ha firmato la Costituzione del nostro paese?", ha chiesto a Totaro. Salvo poi rispondersi da sola: "Terracini, un comunista". L'ex senatore, però, è andato avanti tirando dritto: "I partigiani democristiani sono stati ammazzati dai vostri amici comunisti".