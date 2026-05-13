Italia, la scelta senza precedenti di Silvio Baldini: "Chi porto in Nazionale"

"Essendo l'allenatore dell'Under 21 e con mister Gennaro Gattuso che si è dimesso, per le due amichevoli contro Lussemburgo e Grecia convocherò solo giocatori dell'Under 21". Parola di Silvio Baldini, commissario tecnico ad interim della Nazionale italiana di calcio, che ha detto la sua a margine del Premio Maurizio Maestrelli in vista delle amichevoli del 3 e 7 giugno: "È un atto con una logica, non di coraggio — ha detto — Il c.t. che verrà dopo il 22 giugno deve sapere il livello di questi ragazzi”.
Per questo, secondo il tecnico, non avrebbe senso convocare calciatori reduci dalla mancata qualificazione al Coppa del Mondo Fifa: "Non avranno le motivazioni e vorranno staccare la spina. Bisogna saper scegliere le persone giuste". Una linea chiara, maturata fin dal primo colloquio con il presidente della Figc Gabriele Gravina, che si è dimesso dopo l’eliminazione della Nazionale di Gattuso contro la Bosnia: "Ho detto 'Accetto, ma porto l'Under 21'. Voglio valorizzare il mio lavoro e far vedere chi sono questi ragazzi”.
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Baldini ha poi parlato anche del proprio percorso personale e professionale: "Tutti hanno la propria storia — ha aggiunto — Io ho un percorso, non dico complicato, ma ho vissuto sin da bambino certe situazioni e sono sempre stato in guardia".
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Un modo per spiegare il suo carattere diretto e la tendenza ad allontanarsi quando percepisce contesti non adatti. Infine, la riflessione più ampia sul calcio italiano: "Per essere giocatori completi si deve giocare per il collettivo, bisogna essere gruppo — ha concluso — Se andiamo avanti con il pensiero che il secondo è il primo dei perdenti, ditemi voi come facciamo a far crescere i giovani”.