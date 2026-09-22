Rivoluzione liberale, o sarà il disastro

Ultima chiamata: o una rivoluzione liberale, o il disastro. Siamo a questo, se riusciamo a vedere un metro oltre il nostro ombelico. Nascono pochissimi bambini e gli anziani che i giovani devono mantenere per pensioni e sanità vivono di più. La coperta dunque si accorcia. I cittadini esigono di più dallo Stato cui girano un sacco di tasse erodendo la propria libertà di spesa. Ecco perché si chiede maggior razionalità e ragionevolezza a chi governa. In Italia gli italiani non fanno più figli perché pensano di non poterseli permettere e dunque di generare una difficoltà per se stessi. Per questo la riforma fiscale sarebbe la miglior panacea per la natalità. Altro che bonus e cazzate varie, mentre estrema destra e sinistra si sfidano a colpi di cavolate come remigrazione di chi è nato qui e reddito di cittadinanza anche per i bengalesi che così preferirebbero lavorare in nero abbassando i salari di tutti.
In Germania AfD dice «basta sussidi agli stranieri» e Linke (assai più pericolosa di AfD ma chissà perché vista con maggior simpatia dal nostro giornalismo e parte di politica stracciona) parla candidamente di espropri e comunismo, e dichiara di parlare ai giovani sulla scorta di pensierini sexy, sciatti e blasfemi subito rilanciati da un cretino del Partito Democratico che esalta dal palco di una festa dell’Unit* comunismo, antiamericanismo, anticapitalismo e ovviamente antisionismo. Occhio, ragazzi. Che se non si restituisce alle nuove generazioni la speranza concreta e tangibile di un percorso di possibile arricchimento tramite il lavoro, le ritroveremo inghiottite da estrema destra e sinistra, entrambe stataliste e procacciatrici di povertà. Che predicano solo redistribuzione a favore di autoctoni o immigrati. Senza però considerare come creare prima nuova ricchezza. La redistribuzione è infatti come portare cibo in tavola. Che però qualcuno deve prima cucinare.
Banche, imprese e governo: l'Italia è in saluteLe sfide che l’Europa si trova ad affrontare investono direttamente l’economia italiana, profondamente integ...
Inutile scannarsi per chi mangi di più se in cucina nessuno produce cibo ai fornelli. Digiuneranno tutti. E si scanneranno per le briciole. Per questo si deve tornare a dire che dobbiamo fare più soldi. Molti più soldi. Vale per i giovani e i loro salari che altrimenti li spingono a scappare facendo mancare sostegno ai loro nonni cui pagare la pensione, per le imprese cui destinare anche una aliquota di vantaggio se si fondono ingrandendosi e che altrimenti verranno fagocitate da acquirenti stranieri lasciandoci solo turismo, e pure per chi qui arriva legalmente e che deve essere integrato da un’economia delle opportunità tutta da costruire. O si trovano testimonial capaci di abbracciare questa battaglia in maniera convincente, o a breve saremo una Rsa povera, colonizzata e dunque assai meno italiana di quanto già non sia oggi.