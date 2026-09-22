Otto e mezzo, Italo Bocchino zittisce Travaglio: "5 italiani, 25 stranieri"

La premier ha annunciato un provvedimento che dovrebbe introdurre un numero massimo di studenti stranieri per classe e un obbligo per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico di imparare l'italiano. Ha annunciato, inoltre, un divieto di burqa e hijab a scuola, affermando: "A scuola si va a viso scoperto, la parità tra uomo e donna non è negoziabile".

Bocchino spiega che la scuola debba essere inclusiva e nega che la Meloni insegua Vannacci in ottica elettorale: “La scuola dev'essere inclusiva, Mattarella ha detto la cosa più giusta, ma dev'essere inclusiva anche per quei ragazzi italiani che possono trovarsi in scuole-ghetto per loro. In alcuni quartieri si possono trovare 5 ragazzi italiani con 25 ragazzi cinesi, poi hanno difficoltà a rivendicare il proprio diritto allo studio e alla propria formazione. La questione Vannacci riapre dei temi che andavano affrontati e la Meloni non lo insegue. Questa norma esisteva già, ma essendo amministrativa non veniva applicata. La Meloni se ne occupa, perché è un tema, perché il ministro della Pubblica Istruzione Valditara ha segnalato che esiste una norma amministrativa che non viene applicata e che ci sono famiglie che segnalano che i loro figli non riescono a vedersi riconosciuto il diritto allo studio. Noi dobbiamo includere tutti, però evitiamo gli eccessi".





Italo Bocchino, la risposta a Travaglio: guarda qui il video di Otto e mezzo su La7

Di diversa opinione, ovviamente, Marco Travaglio, che critica Giorgia Meloni: "Sono misure necessarie e urgenti per lei, sente il fiatone dell'inseguimento a Vannacci. Da quando ha perso il referendum ha cominciato a giocare di rimessa, ha scaricato i ministri e sottosegretari indagati, seguendo ciò che chiedeva da mesi l'opposizione e ha cominciato a inseguire Vannacci e a scimmiottarlo. Vannacci ha buon gioco a far apparire la Meloni come un'imitatrice".