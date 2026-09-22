Otto e mezzo, Italo Bocchino zittisce Travaglio: "5 italiani, 25 stranieri"

Italo Bocchino zittisce Marco Travaglio e difende Giorgia Meloni per le sue parole sulla scuola con il tetto al numero di stranieri in classe e lo fa dallo studio di Otto e Mezzo, il talk di approfondimento di La7 condotto da Lilli Gruber.
La premier ha annunciato un provvedimento che dovrebbe introdurre un numero massimo di studenti stranieri per classe e un obbligo per i genitori di studenti stranieri con gravi problemi di inserimento scolastico di imparare l'italiano. Ha annunciato, inoltre, un divieto di burqa e hijab a scuola, affermando: "A scuola si va a viso scoperto, la parità tra uomo e donna non è negoziabile".
Otto e mezzo, Bocchino spiana Formigli: "Per quelli come me e te"Si respira un clima tra il mesto e l’inquieto in studio a Otto e mezzo, il talk dell’access prime time di La...
Bocchino spiega che la scuola debba essere inclusiva e nega che la Meloni insegua Vannacci in ottica elettorale: “La scuola dev'essere inclusiva, Mattarella ha detto la cosa più giusta, ma dev'essere inclusiva anche per quei ragazzi italiani che possono trovarsi in scuole-ghetto per loro. In alcuni quartieri si possono trovare 5 ragazzi italiani con 25 ragazzi cinesi, poi hanno difficoltà a rivendicare il proprio diritto allo studio e alla propria formazione. La questione Vannacci riapre dei temi che andavano affrontati e la Meloni non lo insegue. Questa norma esisteva già, ma essendo amministrativa non veniva applicata. La Meloni se ne occupa, perché è un tema, perché il ministro della Pubblica Istruzione Valditara ha segnalato che esiste una norma amministrativa che non viene applicata e che ci sono famiglie che segnalano che i loro figli non riescono a vedersi riconosciuto il diritto allo studio. Noi dobbiamo includere tutti, però evitiamo gli eccessi".
Italo Bocchino, la risposta a Travaglio: guarda qui il video di Otto e mezzo su La7
Di diversa opinione, ovviamente, Marco Travaglio, che critica Giorgia Meloni: "Sono misure necessarie e urgenti per lei, sente il fiatone dell'inseguimento a Vannacci. Da quando ha perso il referendum ha cominciato a giocare di rimessa, ha scaricato i ministri e sottosegretari indagati, seguendo ciò che chiedeva da mesi l'opposizione e ha cominciato a inseguire Vannacci e a scimmiottarlo. Vannacci ha buon gioco a far apparire la Meloni come un'imitatrice".
Meloni, "una pescivendola": Scanzi insulta? Bocchino o rimette al suo postoSiamo alle solite. Andrea Scanzi, per criticare Giorgia Meloni e i suoi comizi, insulti lei e i pescivendoli. "Non ...
"Tutti sanno che i casi di burqua a scuola sono statisticamente inesistenti - insiste il direttore del Fatto quotidiano -. Sono casi rarissimi quelli in cui ci sono scuole in cui gli studenti stranieri superano gli italiani o arrivano al 30% e in quei casi non ci si può far niente, non puoi cacciare a pedate gli studenti stranieri in più. Il problema della denatalità è quello che la Meloni aveva promesso di risolvere, è peggiorato anche durante questo governo. Non si fanno figli, perché ci sono mille difficoltà e si pensa di risolvere questa storia con un decreto totalmente inutile alla vigilia delle elezioni. Io spero che Mattarella, visto che i decreti sono del presidente della Repubblica, cominci a esercitare le sue prerogative e rimandare qualcosa indietro”.