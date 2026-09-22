Garlasco, Giletti e l'audio di Sempio che cambia tutto: "Se mi dai i soldi ti aiuto"

A Lo Stato delle Cose, la trasmissione di Massimo Giletti su Rai3, si ritorna sulle indagini condotte nel 2017 per il delitto di Garlasco e viene trasmesso un audio inedito di Andrea Sempio. Giletti spiega: “Questo documento apre nuovi interrogativi sulle indagini condotte dalla Procura di Pavia nel 2017. L’ex procuratore Mario Venditti (la cui posizione è stata archiviata, ndr) non è stato corrotto dai Sempio nel 2017, quando chiesero l’archiviazione del figlio, ma restano i dubbi degli inquirenti sugli uomini della polizia giudiziaria che lavoravano con lui”. All’interno dell’intercettazione, Andrea Sempio parla del carabiniere Silvio Sapone: “Questo Sapone mi ha chiamato una volta perché, a quanto mi hanno detto - dice Sempio nell'audio - c'era anche un sistema in cui loro cercavano di prendere le persone che erano sottoposte a indagine e... se mi dai i soldi ti aiuto”.

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Il termine delle indagini preliminari sulla nuova inchiesta che vede proprio Andrea Sempio indagato per l'omicidio di Chiara Poggi è fissato per il prossimo 28 settembre. Entro questa data la Procura di Pavia dovrà decidere come procedere dopo gli ultimi approfondimenti. Le possibilità sono richiedere il rinvio a giudizio di Sempio, chiedere l'archiviazione oppure chiedere una proroga delle indagini, se ne ricorrono i presupposti.

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L’audio trasmesso da Giletti, intanto, getta nuove ombre sulle indagini fatte e soprattutto sulla figura di Silvio Sapone, ex responsabile della Polizia Giudiziaria a Pavia: negli scorsi anni si è occupato di analizzare le conversazioni intercettate tra l’indagato e il padre, prima e dopo l’interrogatorio nel 2017. Secondo gli inquirenti tra la famiglia Sempio, lo stesso Sapone e il maresciallo Giuseppe Spoto intercorrevano dei rapporti e ci sarebbero stati contatti prima dell’interrogatorio del 10 febbraio 2017.

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