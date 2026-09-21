Cindy Crawford, la tragedia: morto il figlio Presley Gerber, un terribile sospetto

Una tragedia sconvolge lo showbiz e il jetset americano: Presley Gerber, figlio della top model americana Cindy Crawford e dell'imprenditore Rande Gerber e fratello maggiore della modella e attrice Kaia Gerber, è morto all'età di 27 anni. Lo riferiscono diversi media americani, citando l'0ufficio del medico legale della contea di Los Angele. Gerber è deceduto domenica 20 settembre in una struttura di riabilitazione.

L'autopsia non è stata ancora completata e, al momento, non è stata resa nota una causa ufficiale del decesso. Un rappresentante della famiglia ha confermato la notizia e ha chiesto riservatezza per Cindy Crawford, Rande Gerber e Kaia Gerber, definendo quello attuale "un momento molto difficile e doloroso".

Nato il 2 luglio 1999, Presley Gerber aveva seguito le orme della madre nel mondo della moda. Aveva iniziato a lavorare come modello da adolescente, firmando a 15 anni con Img Models e debuttando in passerella per Moschino a Los Angeles. Successivamente aveva sfilato anche per Dolce & Gabbana a Milano e aveva partecipato a una campagna di Calvin Klein. Nel corso degli anni era apparso frequentemente accanto ai genitori e alla sorella Kaia in occasione di eventi pubblici e appuntamenti legati alla moda. Una delle sue ultime apparizioni pubbliche risaliva a maggio, quando aveva accompagnato Cindy e Rande a Los Angeles per sostenere la sorella in occasione del lancio della sua collaborazione con Re/Done.

Negli ultimi anni Gerber aveva parlato pubblicamente anche delle proprie difficoltà personali, raccontando il suo percorso legato alla salute mentale, alla depressione e alla dipendenza. Nel dicembre 2025 aveva condiviso un video sui social nel quale parlava, tra le altre cose, degli attacchi di panico e dei farmaci assunti nell'ambito del suo percorso terapeutico. In un'intervista pubblicata da Vogue nell'agosto scorso, Kaia Gerber aveva raccontato l'impatto che la lunga battaglia del fratello contro la dipendenza da droghe aveva avuto sulla famiglia e su di lei. La modella e attrice aveva espresso ammirazione per la scelta di Presley di parlare apertamente delle proprie difficoltà. Presley Gerber aveva avuto anche alcuni problemi con la giustizia. Nel 2019 era stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza e successivamente condannato a tre anni di libertà vigilata, oltre all'obbligo di frequentare un programma specifico e svolgere due giorni di servizio alla comunità.