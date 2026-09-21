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Rafa Leao massacrato in Turchia: "Questo qui ride mentre corre! Ma cos’è?"

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lunedì 21 settembre 2026
Rafa Leao massacrato in Turchia: "Questo qui ride mentre corre! Ma cos’è?"

2' di lettura

Continua la parabola discendente di Rafa Leao. L'ex Milan, dopo il trasferimento in estate al Galatasaray, sta attraversando un momento difficile. Costato 38 milioni (più il 20% sulla futura rivendita) ai campioni di Turchia, l'esterno offensivo non sta rispettando le aspettative dei tifosi. L'ultima partita è terminata 4 a 0 per i rivali del Trabzonspor, con uno strepitoso Salah che ha letteralmente annichilito l'ex Lille. Una vera e propria umiliazione. E ora il portoghese è sotto accusa, così come i suoi compagni di squadra. 

Insomma, il solito: Leao: qualche sgasata fine a sé stessa e per il resto il nulla vestito di tanto fumo, con un atteggiamento generale di disconnessione da quello che lo circonda. Alla fine della partita sono stati addirittura 21 le palle perse, un numero davvero mostruoso e raramente visto per un solo calciatore di questo livello. "Oggi Leao ha perso 21 palloni - ha tuonato Sinan Engin, ex calciatore turco e attuale opinionista televisivo molto seguito -. E non stiamo parlando di un ragazzino appena uscito dalle giovanili. È un calciatore di altissima qualità, ma è indolente. Questo qui ride mentre corre! Ma cos'è? Il risultato è 4-0 e ancora ridi! I tifosi del Galatasaray non vanno per il sottile con il linguaggio del corpo: ci mettono un attimo a iniziare a fischiarti. Che superficialità, che mancanza di serietà, Leao! Guarda Salah e poi guarda te. Non stai mostrando nulla".

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rafa leao

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