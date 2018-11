L'ultima disperata mossa di Emmanuel Macron per frenare il crollo di consensi che arriva dai sondaggi è andare in giro per la Francia, sperando di incassare qualche applauso tra i fischi dei suoi ormai ex elettori. Il presidente francese si è visto costretto a lasciare il comodo ufficio all'Eliseo per cominciare un tour nel Nord-Est del Paese in 17 diverse località.

Ufficialmente il tour di Macron a spese dei contribuenti è nato per commemorare il centenario della Prima guerra mondiale. In realtà Macron ha il bisogno urgente di recuperare terreno. L'ultimo dato emerso dal sondaggio Ifop ha tolto il sonno al francesino, con Marine Le Pen e il Rassemblement National saliti al 20% nelle intenzioni di voto, pareggiando con La Republique En Marche di Macron. Le brutte notizie per il presidente non arrivano mai da sole: secondo la rilevazione, il Partito socialista potrebbe salire al 7,5% se scegliesse come prossimo segretario Segolene Royal. Voti naturalmente rosicchiati anche da En Marche.