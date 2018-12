Non bastavano i gilet gialli e i sondaggi in picchiata a rovinare la vita di Emmanuel Macron. Il presidente francese ora deve fare i conti con un nuovo scandalo che riguarda ancora una volta Alexandre Benalla, sua ex guardia del corpo, già sospeso a maggio e licenziato a luglio perché si vestì da poliziotto per picchiare liberamente i manifestanti durante un corteo.

In Francia ora si interrogano su come sia possibile che Benalla possa andarsene in giro per il mondo con ben due passaporti diplomatici, l'ultimo rilasciato addirittura il 24 maggio, quando i suoi pestaggi del 1 maggio erano già ben noti. L'ultimo viaggio rivelato da Le Monde, Benalla l'ha fatto in Ciad a inizio dicembre, poco prima che Macron andasse in visita ufficiale per incontrare le truppe francesi e il presidente Idriss Deby. Ufficialmente Benella era in "missione economica".