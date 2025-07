Brigitte umilia ancora Macron in aeroporto: un gesto clamoroso

Niente schiaffo, questa volta, ma pare che Brigitte Macron ci abbia preso gusto a "umiliare in pubblico" il consorte. Altri momenti di imbarazzo in mondovisione per Emmanuel Macron : il presidente francese atterra in Gran Bretagna per la sua visita ufficiale di 3 giorni. Sceso dalla scaletta, attende la Prèmiere dame porgendole la mano ma la moglie, 72 anni (e 25 in più del potente consorte) preferisce tenere la sua ben salda al corrimano, non stringendogliela nemmeno una volta messo il piede al suolo.

D'altronde, solo qualche settimana fa, aveva fatto il giro del mondo il video di pochi secondo in cui la signora colpiva con un ceffone in faccia il capo dell'Eliseo nel momento esatto in cui si apriva il portellone dell'aereo che li aveva appena portati a Hanoi, per la visita di Stato in Vietnam. Il tutto, ovviamente, davanti agli obiettivi delle telecamere e mandato in onda in mondovisione. La versione ufficiale, in quel caso, parlava di simpatiche "scaramucce" tra marito e moglie, uno scherzo insomma. Finito decisamente male, però, a giudicare dall'espressione sconcertata di Emmanuel e dal saluto imbarazzato e goffo al "pubblico" una volta voltatosi e accortosi di essere stato ripreso a tradimento.