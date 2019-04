Nel piano di riforme di papa Francesco per il governo del Vaticano c'è anche la creazione di un superministero per il mondo missionario. Il dicastero, come riporta il Tempo citando un'anticipazione della rivista Vida nueva, dovrebbe nascere dalla fusione di Propaganda fide e del Pontificio consiglio per la nuova evangelizzazione. La nuova Carta costituzionale vaticana si intitolerà Praedicate evangelium e andrà a sostituire la Pastor bonus.

La riforma arriva per volontà sia del Papa che del Consiglio dei cardinali, un organo composto da otto porporati, diventati nove con l'aggiunta del Segretario di stato, il card. Pietro Parolin, e poi ridimensionato a sei, con l'esclusione dei cardinali Pell, Errazuriz, coinvolti nei processi per pedofilia, e del card. Pasinya.