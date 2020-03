Super Tuesday, Joe Biden batte Bernie Sanders. Ma Donald Trump trionfa in tutti gli Stati

04 marzo 2020 a

Joe Biden ha vinto in otto stati conquistando il Sud nella gara contro il senatore Bernie Sanders per la nomina presidenziale del Partito democratico. L'ex vicepresidente, 77 anni, ha ottenuto il forte sostegno degli elettori più anziani e degli afroamericani - due collegi elettorali democratici chiave - che lo hanno portato a vincere in Texas, Arkansas, Massachusetts, Minnesota, Alabama, Carolina del Nord, Oklahoma, Tennessee e Virginia. Un duro colpo per l'avversario Sanders, 78 anni, dato per favorito che ha vinto invece in soli 4 stati. Deludente l'esordio di Mike Bloomberg, che malgrado l'ingente quantità di milioni investiti nella campagna elettorale non è riuscito a conquistare un singolo stato e Elizabeth Warren, terza nel suo Massachusetts.

Il presidente americano Donald Trump è invece uscito vincitore da tutte le primarie Repubblicane celebrate nel Supertuesday: e su Twitter,

Trump ha ringraziato per i risultati ottenuti Vermont, Carolina del nord, Alabama, Oklahoma, Massachusetts, Tennessee, Texas, Colorado e Maine. In alcuni stati, come la Virginia, si è deciso di rinunciare alle primarie di fronte alla più che prevedibile vittoria di Trump.