Hamas, fonti del Qatar: via libera al piano Usa. Tregua vicina?

Hamas avrebbe accettato il piano elaborato dall'inviato americano Steve Witkoff. Al centro il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e il rilascio degli ostaggi. Un via libera seppur con "lievi e formali modifiche". Lo riferisce l'emittente televisiva del Qatar al-Araby spiegando che i negoziatori di Hamas hanno dato risposta positiva ai mediatori. Secondo l'emittente, dunque, sarebbero state tutte le questioni chiave contenute del testo elaborato dagli Usa. Hamas ha richiesto solo lievi modifiche nella formulazione del documento. La bozza di accordo è stata approvata all'inizio di questa settimana dal ministro israeliano per gli Affari strategici Ron Dermer durante la sua visita a Washington.

Ma cosa prevede l'accordo? L'offerta, secondo quanto riferito, prevederebbe una tregua di 60 giorni durante i quali Hamas dovrebbe rilasciare la metà dei prigionieri israeliani ancora in vita a Gaza, stimati in 22, in cambio della liberazione da parte di Israele di un numero non specificato di detenuti palestinesi. Dei 251 ostaggi catturati durante l'attacco del 7 ottobre, 49 restano ancora nella Striscia, e tra questi l'esercito israeliano ritiene che 27 siano morti.