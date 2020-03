Brigitte Macron "data alle fiamme" a Nizza: al carnevale, il gesto che turba la Francia

11 marzo 2020 a

a

a

Brigitte Macron protagonista del carnevale di Nizza, molto più del marito. In piazza Garibaldi, infatti, è stata data alle fiamme una grande scultura di cartapesta che rappresentava la first lady francese, generando l'indignazione del sindaco della città. Christian Estrosi - secondo quanto riportato da Repubblica - ha condannato "l'atto che disonora i suoi autori". Una dichiarazione che l'organizzatore dell'evento ha liquidato come un gesto tipico dello "spirito del carnevale".

L'Italia chiede aiuto all'Europa, Macron e Merkel dicono no: mascherine anti-virus, umiliati

Eppure Brigitte finisce spesso nel mirino dei dissidenti. Tra questi il movimento dei gilet giall che fecero della moglie del presidente una Maria Antonietta lontana dal popolo. Insomma, sembra che la first lady in Francia non piaccia proprio.