Coronavirus, Emmanuel Macron e Brigitte a teatro per esortare la Francia a uscire: cosa non hanno imparato dall'Italia

La storia si ripete: in Francia stanno commettendo esattamente gli stessi errori dell’Italia. Che aveva tremendamente sottovalutato il coronavirus dopo aver riscontrato i primi casi, salvo poi rendersi conto di dover affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti. Adesso nel Bel Paese si sprecano gli appelli di politici, esperti e personaggi pubblici a restare a casa e ad evitare l’attività sociale per porre un freno al contagio. Nel frattempo in Francia il presidente Emmanuel Macron e la moglie Brigitte si fanno vedere a teatro e mandano un messaggio sbagliato ai cittadini: non è vero che non bisogna modificare le proprie abitudini, vivere normalmente la propria socialità non fa altro che favorire la trasmissione del virus. La Francia se ne accorgerà presto, dato che nella giornata di domenica ha superato i mille casi positivi e si avvia ad intraprendere la stessa strada dell’Italia.