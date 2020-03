Coronavirus, il medico britannico: "Una scusa per gli italiani per non fare nulla". E Salvini: "Un cretino, sciacquati la bocca"

13 marzo 2020 a

C'è chi di fronte a una tragedia come quella dell'epidemia ha anche voglia di prendere in giro. Era successo con la "pizza al coronavirus" da parte della Francia e ora si ripete in Inghilterra, dove un noto medico nonché presentatore televisivo ha dato - si fa per dire - il meglio di sé. "Il coronavirus? Una scusa degli italiani per prolungare la loro siesta" ha affermato Christian Jessen. Un commento a dir poco vergognoso, che a fatto indignare anche Matteo Salvini.

"Questo cretino rispetti i 1.000 morti di virus e le loro famiglie, i nostri eroici medici e infermieri, chiunque sta soffrendo, l’Italia tutta. Chieda scusa e si sciacqui la bocca". Proprio così perché quella che l'Oms ha appena definito pandemia, sta mettendo in ginocchio anche gli altri paesi. Poco fa il primo ministro Boris Johnson ha avvisato che in "tutte le famiglie ci sarà un lutto". Una frase dura ma che purtroppo rappresenta la realtà.