Regina Elisabetta, il discorso storico sul coronavirus: "Siamo in un tempo sconvolgente, verranno giorni migliori"

05 aprile 2020 a

La Regina Elisabetta ha tenuto nella serata di domenica 5 aprile il quarto discorso alla nazione in 68 anni di regno. D'altronde un "cigno nero", ovvero un evento straordinario quale è il coronavirus merita qualche parola in pubblico. "Ce la faremo e il successo apparterrà a tutti noi", ha dichiarato la Regina nel messaggio registrato al castello di Windsor, dove si è ritirata insieme al principe Filippo. "Dovremo confortarci pensando che, mentre dobbiamo affrontare ancora delle difficoltà, verranno giorni migliori. Potremo stare di nuovo in compagnia dei nostri amici, con le nostre famiglie, ci incontreremo di nuovo". La Regina Elisabetta è però consapevole delle difficoltà: "È un tempo di sconvolgimento nella vita del nostro Paese che ha portato dolore ad alcuni, problemi economici a molti ed enormi cambiamenti nella vita quotidiana di tutti noi".

Fonte Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev