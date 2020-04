Emmanuel Macron, colpo di scena all'Eurogruppo: “Blocchiamo tutto”. Salta il Mes?

07 aprile 2020 a

Un vero colpo di scena a ridosso della riunione dell'Eurogruppo. Protagonista l'impensabile Emmanuel Macron. Il tema è sempre lo stesso: gli "strumenti adeguati" ad aiutare gli Stati europei per affrontare la crisi provocata dal coronavirus. Ci sono però, come riportato dal Fatto Quotidiano, due importanti novità. La prima è che la Francia, che sembrava orientata a un patto con Berlino, si è invece schierata dal lato dell'Italia. Dall'Eliseo fanno sapere che ci deve essere un fondo europeo temporaneo di solidarietà "nel pacchetto iniziale Ue, altrimenti non daremo l'assenso al pacchetto globale". E ancora: "Faremo di tutto per aiutare gli amici italiani e salvare il principio di solidarietà". Il pacchetto prevede "prestiti" alla stregua del Mes con condizionalità light almeno inizialmente, la Bei (per cui i singoli Stati dovranno offrire il capitale di base ndr) e il programma "Sure", un'assicurazione contro la disoccupazione. Altra nuova è che la Bce è intervenuta sul mercato a favore dei paesi maggiormente colpiti dall'emergenza.



