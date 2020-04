Kim Jong-un morto, potere alla sorella: "Non voglio neanche pensarci", fonti autorevoli sulla Corea del Nord

27 aprile 2020 a

Da quando è trapelata la notizia secondo cui Kim Jong-un potrebbe essere morto, la Corea del Nord è avvolta dal mistero. Nessuna conferma o smentita ufficiale, solo una marea di supposizioni. Una delle piste di intelligence più battute è quella che inquadra il treno personale del dittatore vicino al resort marino di Wonsan: Kim si sta proteggendo dal coronavirus? “Forse sta nascosto per vedere l’effetto che fa - è la teoria di Antonio Razzi, l’ex senatore che è stato parecchie volte in Corea del Nord, vantando un rapporto di amicizia con Kim - chi sono i veri e chi i falsi amici. Guarda la Cnn e si fa quattro risate. E poi Trump gli augura di stare bene, se non è informato lui…”. Se invece la morte dovesse essere confermata, si aprirebbe la partita della successione, che dietro le quinte potrebbe già essere iniziata da settimane, visto che il leader nordcoreano non si fa vedere dall’11 aprile: “Potere alla sorella Kim Yo-jong? Non ci voglio nemmeno pensare - ha dichiarato Razzi a Il Giorno - conosco la sorella, è una ragazza intelligente, ma senza Kim il processo di avvicinamento con la Corea del Sud rallenterebbe. Perché lui è superuomo di pace, l’ho capito la prima volta che l’ho visto”.

