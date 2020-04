Corea del Nord, il cavallo della sorella di Kim Jong-un: il dettaglio che rivela come sarà Kim Yo-jong a prendere il potere

28 aprile 2020 a

In Corea del Nord prosegue il mistero circa le sorti di Kim Jong-un: vivo? Morto? Nascosto? Per ora tutto tace, ma continunano le analisi sulla successione. E il Corriere della Sera mette in evidenza un dettaglio relativo alla sorella, Kim Yo-jong, di 32 anni ed erede naturale, che confermerebbe come, nel caso Kim Jong-un dovesse davvero mollare (o fosse morto), sarebbe lei a prendere le reditni della dittatura. Bisogna tornare indietro di qualche mese, quando in autunno aveva cavalcato assieme al fratello per il Sacro Monte Paektu, considerato la culla della civiltà coreana e della famiglia Kim. E poiché la Corea del Nord è attentissima ai simbolismi, si nota come il cavallo di Yo-jong avesse le medesime briglie dorate e sulla sella lo stesso ricamo dinastico di quello del fratello, ovvero del leader supremo. Una simbologia che non dovrebbe lasciare dubbi sulla successione.

