Coronavirus, lo studio choc dagli Usa: "Durerà altri 18-24 mesi"

01 maggio 2020

La pandemia durerà ancora per molti mesi: lo rivela uno studio eseguito dal Center for Infectious Disease Research and Policy (Cidrap) dell’Università del Minnesota. Il team di esperti spiega che la malattia continuerà probabilmente a diffondersi nel mondo per altri 18-24 mesi, fino a quando almeno il 60-70% della popolazione umana non sarà venuta a contattato con il coronavirus. “Il virus ha colto di sorpresa la comunità globale e il suo corso è ancora altamente imprevedibile. Non c'è una sfera di cristallo che possa dirci cosa riserva il futuro e quale sarà la 'fine del gioco' per arrivare a controllare questa pandemia", si legge nel rapporto pubblicato da Cidrap.

In base alle loro ricerche, gli scienziati del Cidrap, scrive il Giornale, prevedono tre scenari possibili per il futuro. Nel primo caso, la prima ondata di infezioni (quella che stiamo affrontando adesso), sarà seguita da una serie di picchi che si verificheranno in estate e nei mesi invernali fino a ridursi entro la fine del 2021. Nel secondo scenario, invece, la pandemia da Coronavirus avrà un prosieguo simile a quello della “Spagnola”: ci sarà, dunque, una seconda devastante ondata di contagi in autunno ed in inverno, fino al termine del 2021: si tratta della peggiore delle ipotesi. Nel terzo scenario, invece, il virus continuerà a diffondersi con una "lenta combustione". Non ci saranno ondate precise, e si avranno zone meno colpite rispetto ad altre. Ci saranno nuovi malati, ed in alcuni paesi sarà necessario ripristinare le misure di lockdown.

