Donald Trump, la minaccia alla Cina suona come dichiarazione di guerra: "Stop ai rapporti"

Fra Donald Trump e Anthony Fauci c'è disaccordo perché il presidente vuole rimettere in moto l'economia, . mentre il direttore dell'Istituto Nazionale delle Malattie Infettive continua a invocare la cautela. Lo rivela Il Messaggero che descrive le due posizioni a contrasto, con il presidente favorevole ad una ripartura anche in vista delle elezioni presidenziali. Fauci nei giorni scorsi ha raccomandato di non aver fretta di riaprire le scuole, e ha rammentato che il virus è ancora in gran parte sconosciuto e che di recente si sono verificati casi di bambini colpiti da infiammazioni legate proprio al coronavirus. Trump si è detto "in disaccordo", e anzi ha affermato che si tratta di una posizione "inaccettabile".

"Appena firmato l'accordo commerciale...". Trump, la strana coincidenza sul virus che non lo fa dormire

La rielezione di Donald è infatti legata alla sua base repubblicana e di destra e Trump non ha remore a cavalcare i temi che le sono cari. Come la rabbia contro la Cina. In una intervista alla Fox è arrivato a sostenere che gli Usa potrebbero «troncare l'intero rapporto con la Cina». Il giorno prima la sua Amministrazione aveva denunciato Pechino per pirateria cibernetica contro università, istituzioni e aziende che lavorano alla ricerca del vaccino contro il coronavirus.

