Recovery Fund, Olanda subito contraria e l'Austria frena. Italia fregata: si riparte ad autunno, soldi (forse) nel 2021

27 maggio 2020 a

a

a

Per approvare il piano della Commissione Ue sul Recovery Fund servirà l'unanimità tra i Paesi membri. E l'Olanda si è già sfilata: "Le posizioni sono lontane, quindi i negoziati richiederanno tempo - fanno sapere dal governo guidato dal premier-falco Mark Rutte, il più duro con l'Italia dall'inizio dell'emergenza coronavirus -. È difficile pensare che questa proposta potrà essere il risultato finale di quei negoziati". Una pessima notizia per Giuseppe Conte e Roberto Gualtieri: non possono (ancora) dirlo, ma quei soldi (26 miliardi a fondo perduto, al netto dell'aumento di contributi da versare a Bruxelles) potrebbero risolvere molti problemi.

"Patrimoniale, taglio alle pensioni, nuove tasse europee". Salvini: cosa nasconde il Recovery Fund

L'Olanda non è il solo Paese a frenare sull'accordo. La Commissione ha fatto una proposta "costruttiva", spiega la cancelliera tedesca Angela Merkel, "che dovremo accompagnare e sulla quale dovremo consultarci, molte sono le questioni ancora aperte". E per l'Austria del giovane premier Sebastian Kurz la proposta della Commissione Ue è un "punto di partenza". La strada, insomma, sarà lunga quando invece quegli aiuti servirebbero subito. La Merkel ha fissato un obiettivo: l'autunno prossimo, "in modo che possa entrare in vigore entro il primo gennaio 2021". Chissà se gli imprenditori italiani riusciranno ad arrivarci indenni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.