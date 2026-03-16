Taiwan, jet cinesi scomparsi dai cieli: "Una trappola per gli Usa"

La guerra in Medio Oriente ha effetti anche su Taiwan. Da quando nel 2020 la Cina è tornata a rivendicare l'isola, ogni giorno la difesa di Taipei ha assistito ai voli di caccia e bombardieri cinesi nella sua Air defence identification zone (Adiz). Voli che però dall'inizio dell'attacco israeliano e americano all'Iran, non vengono più registrati. Il 27 febbraio infatti i taiwanesi hanno smesso di registrare azioni aeree da parte cinese. E così per due settimane fino a domenica 15 marzo, quando Taipei ha annunciato di aver nuovamente individuato 26 jet cinesi intorno all’isola nelle ultime 24 ore. Quanto è bastato a scatenare un vero e proprio dibattito tra gli analisti occidentali.

"Molti hanno una teoria, nessuno ha la risposta", ha commentato Drew Thompson, ex funzionario del Pentagono nel desk China-Taiwan e ora docente universitario a Singapore. "L’incertezza è un’arma", osserva ancora stando a quanto fatto trapelare dal Corriere della Sera. Alcuni politologi hanno ipotizzato che i voli fossero stati sospesi per evitare tensioni inutili prima del vertice tra Xi Jinping e Donald Trump, previsto tra il 31 marzo e il 2 aprile e ora messo in dubbio dal presidente americano a causa della guerra in corso e della crisi di Hormuz (la Casa Bianca vorrebbe che i cinesi mandassero una flottiglia a pattugliare lo stretto chiuso dagli Ayatollah).