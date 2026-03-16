Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Taiwan, jet cinesi scomparsi dai cieli: "Una trappola per gli Usa"

lunedì 16 marzo 2026
Taiwan, jet cinesi scomparsi dai cieli: "Una trappola per gli Usa"

2' di lettura

La guerra in Medio Oriente ha effetti anche su Taiwan. Da quando nel 2020 la Cina è tornata a rivendicare l'isola, ogni giorno la difesa di Taipei ha assistito ai voli di caccia e bombardieri cinesi nella sua Air defence identification zone (Adiz). Voli che però dall'inizio dell'attacco israeliano e americano all'Iran, non vengono più registrati. Il 27 febbraio infatti i taiwanesi hanno smesso di registrare azioni aeree da parte cinese. E così per due settimane fino a domenica 15 marzo, quando Taipei ha annunciato di aver nuovamente individuato 26 jet cinesi intorno all’isola nelle ultime 24 ore. Quanto è bastato a scatenare un vero e proprio dibattito tra gli analisti occidentali.

"Molti hanno una teoria, nessuno ha la risposta", ha commentato Drew Thompson, ex funzionario del Pentagono nel desk China-Taiwan e ora docente universitario a Singapore. "L’incertezza è un’arma", osserva ancora stando a quanto fatto trapelare dal Corriere della Sera. Alcuni politologi hanno ipotizzato che i voli fossero stati sospesi per evitare tensioni inutili prima del vertice tra Xi Jinping e Donald Trump, previsto tra il 31 marzo e il 2 aprile e ora messo in dubbio dal presidente americano a causa della guerra in corso e della crisi di Hormuz (la Casa Bianca vorrebbe che i cinesi mandassero una flottiglia a pattugliare lo stretto chiuso dagli Ayatollah).

Cina, la previsione dell'ammiraglio Davidson: "Nel 2027 l'invasione di Taiwan"

Taiwan verrà invasa dalla Cina nel 2027? Una previsione inquietante ma suffragata da elementi concreti. Una possi...

Un’altra possibile spiegazione è che a inizio marzo a Pechino si sono tenute le "Due Sessioni" parlamentari per le quali il Partito richiede calma su tutti i fronti. A Taipei pensano che la riduzione delle incursioni aeree sia un tentativo cinese di segnalare e far credere a Washington che la minaccia militare su Taiwan sia ridotta, per spingerla ad abbassare la guardia e a sospendere le previste forniture di sistemi di difesa all’isola democratica.

Russia e Iran, l'ombra di Pechino dietro le guerre: quando nasce il piano del Dragone

Quel politico furbastro di Pedro Sanchez (che, innanzi tutto per tener insieme la sua scombinata maggioranza, deve tener...
tag
cina
taiwan
iran
drew thompson

L'attacco firmato Idf Iran, colpito e distrutto l'aereo di Khamenei a Mehrabad: il video del raid

Iran, Trump: "Non so se vogliamo fare un accordo"

Iran, la giornata di guerra. Trump: "Basta una mia parola e tutti gli oleodotti saranno distrutti"

ti potrebbero interessare

Orban, Navalny e gli strani incroci della politica

Orban, Navalny e gli strani incroci della politica

Giovanni Longoni
Secondo voi la destra francese riuscirà ad arrivare all'Eliseo?

Secondo voi la destra francese riuscirà ad arrivare all'Eliseo?

Donald Trump fulmina il giornalista: "Lei è una persona davvero odiosa"

Donald Trump fulmina il giornalista: "Lei è una persona davvero odiosa"

Iran, colpito e distrutto l'aereo di Khamenei a Mehrabad: il video del raid

Iran, colpito e distrutto l'aereo di Khamenei a Mehrabad: il video del raid