Donald Trump fulmina il giornalista: "Lei è una persona davvero odiosa"

Non corre buon sangue tra Donald Trump e i giornalisti americani, questo è notorio. E ogni giorno può regalare nuovi, incandescenti facci a faccia. Il presidente americano è tornato a rivolgersi muso duro a un cronista, questa volta uomo, che gli aveva fatto una domanda sgradita.

"Può spiegarci perché sta inviando 5000 marines e marinai?", ha chiesto il reporter al capo della Casa Bianca che a bordo dell'Air Force One aggiornava la stampa sugli sviluppi della guerra in Iran. "Lei è una persona davvero odiosa", gli ha risposto Trump. Non è la prima volta che il Commander in chief reagisce di fronte ai media, perlopiù se a porre questioni sono donne. Nel novembre del 2025 disse alla giornalista Catherine Lucey: "Stai zitta porcellina". All'inviata di Cbs Nancy Cordes replicò: "Sei stupida".

I rapporti di Trump sono tesi anche con gli alleati storici. Per esempio, Londra. Il primo ministro britannico Keir Starmer ha affermato oggi in conferenza stampa che ha "un buon rapporto" con il presidente americano, aggiungendo che ieri hanno avuto "una buona discussione sullo Stretto (di Hormuz, ndr)". "Siamo alleati forti; lo siamo da decenni", ha specificato Starmer, laburista. "Ma sta a me agire in quello che considero il miglior interesse della Gran Bretagna," ha precisato il leader britannico. "Quando sei primo ministro, non puoi tornare una settimana dopo e dire: ops, mi sono sbagliato su quella guerra, posso tirarmi indietro adesso?", ha riferito Starmer, secondo quanto riporta l'emittente britannica BBC.