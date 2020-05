Coronavirus "scappato" dal laboratorio, l'indizio dal Cdc cinese: "Il wet market di Wuhan è una vittima"

29 maggio 2020 a

L’ultima rivelazione del Centro cinese di controllo e prevenzione delle malattie ha rinvigorito la teoria secondo cui il coronavirus sarebbe “scappato” da un laboratorio di ricerca. È infatti stato certificato che il wet market di Wuhan non è stato il luogo in cui è avvenuto lo “spillover” - ovvero il salto del virus agli umani - ma solo il posto in cui si è verificata una super diffusione, in cui una persona ne ha contagiate molte altre. “Ora si scopre che il mercato è una delle vittime”, ha dichiarato Gao Fu, direttore del Centro di controllo cinese.

In più dalle indagini è emerso che nessun campione prelevato dagli animali in vendita in quel mercato è risultato positivo al Covid-19. Tutta una serie di circostanze che alimenta i sospetti: a inizio maggio il segretario di stato americano, Mike Pompeo, aveva dichiarato che esistono prove sul luogo di origine della pandemia, ma ad oggi sia i ricercatori statunitensi che quelli cinesi sostengono che non ci sia alcuna prova a sostegno della teoria del virus “scappato” dal laboratorio.

