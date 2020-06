Donald Trump e la morte di George Floyd, la soffiata sul bunker segreto: "Aggiornato da Obama a suon di milioni"

01 giugno 2020 a

a

a

La Casa Bianca è dotata di un rifugio sotterraneo. Qui Donald Trump è stato portato dalla sua scorta mentre all’esterno c’erano scontri polizia-dimostranti che manifestavano per la morte di George Floyd. Conosciuto come PEOC (President Emergency Operations Center), è stato costruito, scrive il Corriere della Sera, durante il secondo conflitto mondiale. Durante l’amministrazione Obama sono stati spesi 375 milioni di dollari per migliorarlo con nuove strutture.

Trump e Melania nel bunker, arrestata la figlia del sindaco di NY: Usa, guerra civile per George Floyd

Vi si accede attraverso un tunnel ed è stato realizzato in modo che possa resistere anche ad un attacco non convenzionale. dotato di apparati di comunicazione, sala riunioni e scorte per poter gestire un’emergenza anche per un lungo periodo. Durante l’attacco dell’11 settembre Dick Cheney raggiunse immediatamente il rifugio ma non rimase troppo contento dalle condizioni di quello che doveva svolgere un ruolo cruciale. Da allora i sistemi – gestiti dai militari e funzionari della sicurezza - sono stati potenziati.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.