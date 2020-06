George Floyd, il dramma di Joe Bastianich: “Ristorante saccheggiato e distrutto”, vandalismo dilagante negli Usa

01 giugno 2020 a

L’omicidio di George Floyd a Minneapolis ha generato una reazione fortissima negli Stati Uniti, con milioni di cittadini che si sono riversati in piazza per protestare contro il razzismo. Molti, però, gli episodi di vero e proprio vandalismo che si sono verificati nel fine settimana, caratterizzato anche da una violenza inaudita. Che non ha risparmiato neanche il ristorante a Los Angeles di Joe Bastianich, famoso anche in italia come imprenditore e personaggio televisivo. “ Sono entrati e hanno distrutto tutto: hanno rubato il vino e gli incassi - è la testimonianza di Bastianich - hanno spaccato il vetro a mazzate e gettato benzina per bruciare gli interni. Un vero disastro”. Un atto che il noto imprenditore condanna fermamente, nonostante non sia contrario alle manifestazioni nate dopo la morte di George Floyd: “Tutti hanno il diritto di protestare, mi dispiace che una minoranza di persone sfrutti questo momento a proprio vantaggio per andare a spaccare o a rubare”.

