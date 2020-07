Coronavirus, ricoverato in terapia intensiva ha un'erezione di 4 ore: il caso su cui il mondo scientifico si interroga

04 luglio 2020 a

a

a

Un 62enne, positivo al coronavirus, ha avuto un'erezione di 4 ore durante il ricovero in terapia intensiva all'ospedale Versailles. Una diretta conseguenza dell'infezione e delle medicine assunte per regolarizzare la pressione sanguigna del paziente. Il caso è stato pubblicato sull'American Journal of Emergency Medicine.

"Zero possibilità". Coronavirus, il miracolo di Mal: come si salva la vita (pur perdendo alcune dita)

Lo studio è stata eseguito da un team dell'ospedale. Secondo quanto affermano gli esperti, è una condizione più comune nei ragazzi fra i 5 e i 10 anni e negli adulti fra i 20 e i 50 anni. Ne esistono due tipi. Il più comune, detto priapismo ischemico, è associato all'incapacità del sangue di defluire dal pene, che appare rigido. Il priapismo non ischemico è invece dovuto a un flusso eccessivo di sangue nel pene, che rimane eretto ma non rigido. Il priapismo può essere associato all'assunzione di alcuni farmaci.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.