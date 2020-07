Coronavirus, abbattuti 100mila visoni: positivi al Covid19, rischio infezione per l'uomo

17 luglio 2020 a

Stanno per essere abbattuti 100mila visioni in un allevamento nel nord est della Spagna, molti animali infatti sono risultati positivi al coronavirus. La misura estrema è stata presa in un allevamento nel comune di La Puebla de Valverde, in Aragona dopo che la moglie di un uomo che lavorava nel posto si è ammalata di Covid a maggio. Dopo qualche giorno sono risultati infette alle 7 persone, si è scoperto da analisi sierologiche che l'87 per cento dei 92.700 visoni dell’allevamento era positivo a sua volta.

I visioni che sono allevati per la loro preziosa pelliccia saranno abbattuti "per evitare il rischio di trasmissione alle persone", ha detto il ministro dell’Agricoltura dell’Aragona Joaquin Olona, anche se non esistono prove che il coronavirus si trasmetta dai visoni alle persone. Sappiamo che varie specie di animali – come cani, criceti, macachi, furetti, gatti e tigri – possono contrarre il virus, ma non se possa passare da questi animali alle persone".

Insieme a Madrid e alla Catalogna, l'Aragona è uno dei luoghi in cui il Coronavirus in Spagna è più diffuso, dove sono state registrati più di 250.000 contagi e 28.000 morti dall'inizio della pandemia. Non è la prima volta che sono abbattuti visioni, migliaia di animali sono stati uccisi in Danimarca e Paesi Bassi. In Spagna esistono 37 allevamenti di visoni, dove ogni anno sono allevati 750mila animali, secondo i dati del WWF – pochi rispetto ai 17 milioni della Danimarca, agli 8 milioni della Polonia e ai 4,8 dei Paesi Bassi, dove comunque il settore è in calo per via della minore richiesta di pellicce per ragioni etiche.

