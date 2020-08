Donald Trump in lutto, è morto il fratello Robert. Presidente distrutto: l'ombra del coronavirus, effetto negativo sulle elezioni

16 agosto 2020 a

Tremendo lutto per Donald Trump: è morto il fratello minore del presidente americano, Robert Trump. 71 anni. Era ricoverato da qualche giorno in gravissime condizioni a New York: "Non era solo mio fratello, era il mio migliore amico - ha annunciato commosso il presidente -. Ci mancherà moltissimo, ma ci rivedremo. La sua memoria vivrà per sempre nel mio cuore. Robert, ti amo, riposa in pace". Ignote le cause del decesso, mantenute nel massimo riserbo, anche se Trump ha parlato di "momento difficile", C'è chi ha avanzato l'ipotesi che possano essere legate al coronavirus, e questo rischierebbe di avere un effetto devastante, in negativo, sull'immagine del presidente (accusato di aver fatto poco per arginare l'epidemia) a pochi mesi dalle presidenziali.



Direttore esecutivo dell'impero immobiliare di famiglia, da anni Robert Trump era lontano da gossip e tabloid, e lo scorso marzo aveva sposato Ann Marie Pallan, la sua ex segretaria. Non aveva però fatto mancare il proprio appoggio al fratello Donald organizzando raccolte fondi per la sua campagna elettorale. "Sostengo mio fratello al mille per cento", aveva ribadito in un'intervista nei mesi scorsi"

