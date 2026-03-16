Affari tuoi, le gemelle Valentina ed Elisa? "L'abbiamo presa...", roba oscena

"Pensavo di avere 300mila euro". Finisce male l'avventura di Valentina e della gemella Elisa, concorrenti di Affari tuoi, il quiz show dell'access prime time di Rai 1 condotto da Stefano De Martino, nella puntata andata in onda domenic 15 marzo.

La pacchista 33enne, estetista di Porto Recanati nelle Marche, partecipa al programma con un desierio dichiarato: vincere una somma che le consenta di regalarsi una sontuosa vacanza. Obiettivo quasi centrato: alla fine le giovani sorelline si portano a casa 10mila euro. Non male, anche la vacanza visti i prezzi e i contesti del momento non potrà essere di certo "da sogno".

E sui social c'è chi festeggia e chi critica Elisa e Valentina. "Finito alle 21.30", esulta qualcuno guardando tanto all'orologio salva-prima serata quanto alla sfida a distanza con Chi vuol essere milionario su Canale 5. "Vinti 10k nonostante una partita giocata male", "Vabbè dai, con 10.000 euro una vacanzina se la paga...", "Un viaggetto gli ci scappa", "Beh menomale sono contenta per queste ragazze", "Dai almeno un premio di consolazione", "Si era capito che il Dottore le ha offerto il cambio per farle vincere qualcosa!", "Almeno un paracadute lo hanno".

Qualcuno però si mostra incredulo: "Ma se c'è un pacco rosso come si fa ad andare alla regione fortunata?", "Per una vacanza 39K erano più che sufficienti". E qualcuno, ovviamente, sfotte: "'E l'abbiamo preso'. Non ha specificato dove". "Siamo sicuri che i concorrenti che giocano in queste puntate guardino il programma di rai1 e non il programma concorrente?".