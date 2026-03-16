Affari tuoi, Herbert Ballerina e Martina? Roba "Pulp" in studio

Tu chiamalo, se vuoi, un omaggio al mito di Hollywood. A poche ore dalla premiazione della notte degli Oscar, Herbert Ballerina e Matilde Miliddi portano in scena ad Affari tuoi su Rai 1 una scena iconica del cinema mondiale.

Domenica sera 15 marzo, mentre le gemelle Valentina ed Elisa provano a sbancare il quiz show condotto da Stefano De Martino, i telespettatori a casa impazziscono per il balletto tra Herbert e l'ex concorrente di Amici di Maria De Filippi. Perfettamente agghindati, replicano il passo a due tra John Travolta e Uma Thurman in Pulp fiction di Quentin Tarantino, con il disturbatore-pacchista che sfoggia pure una lunga parrucca nera. Un cult vero e proprio.

Per il resto, spazio alla giovane pacchista marchigiana e alla sorella, da Porto Recanati. Vogliono vincere una bella cifra per regalarsi una vacanza da sogno, a un certo punto credono di avere in mano 300mila euro ma la delusione è grande. La conclusione agrodolce: se ne tornano a casa con 10mila euro, sufficienti per un viaggetto ma abbastanza pure per far guadagnare alle ragazze una buona dose di sfottò sui social, visto che avevano avuto il coraggio di rifiutare offerte ben più ricche da 29mila e 39mila euro.